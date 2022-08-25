"Будет классическая Третья мировая": Климкин предположил, что НАТО может стать частью войны в Украине

Война России против Украины может стать классической Третьей мировой, если войска НАТО вступят в нее.

Украинский дипломат Павел Климкин отмечает, что дискуссии по этому поводу ведутся с самого начала полномасштабного вторжения России.

Такое предположение в эфире Радио НВ сказал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах.

"Они официально говорят, что не хотят стать частью этой войны. Отмечаю: они уже есть на нашей стороне, но формально не часть нашей войны. Тем не менее, дискуссии об этом ведутся. И в НАТО уже начинают понимать, что могут возникнуть в будущем". условия, при которых они станут формально частью этой войны. И это будет классическая Третья мировая", – отметил Климкин.

Он добавил, есть вероятность, что формально в войну также вступит Запад. По словам Климкина, если раньше об этом говорили за закрытыми дверями, теперь эти дискуссии проходят вслух.

"Есть значительная вероятность, что Запад формально вступит в этот конфликт. Об этом уже говорят вслух. Ранее об этом говорили только в закрытых дискуссиях. Всем прекрасно понятно, что Запад прекратил придерживаться тактики" а как бы чего ни получилось". Да, они и дальше пытаются избежать эскалации, но логика "а как бы чего ни получилось" постепенно отодвигается", — убежден Климкин.

Напомним, по данным американских аналитиков, за пять месяцев ВСУ отбили у россиян территории размером с Данию.

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