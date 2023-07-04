Будет ли апокалипсис: ученый назвал максимальные последствия для людей из-за предполагаемого теракта на ЗАЭС

В случае теракта на Запорожской АЭС "апокалипсиса" не будет, однако люди ощутят на себе последствия возможных действий российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сказал доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАН Украины Людвиг Литвинский.

"Апоколипсиса никакого не будет. Даже в худшем сценарии, если вырвется все то, что содержится внутри реакторов. Худшая ситуация будет лучше того, что было в результате Чернобыльской аварии... Более чем полгода эти реакторы остановлены и как следствие короткоживущих радионуклидов там нет... Загрязнение действительно возникнет. Действительно будет тот самый известный хорошо со времен "послечернобыльских" спектр: стронций, изотопы цезия. Но я вновь повторюсь, апокалипсиса все равно не будет", - сказал ученый.

Людвиг Литвинский также объяснил максимальные последствия для человека из-за теракта на Запорожской АЭС.

"Не надо находиться на воздухе в случае этих событий, надо закрыть хорошо окна, надо запастись питьевой водой минимум на одни-двое суток... Максимальные последствия, которые могут быть, даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности онкологических заболеваний ... Это идет речь в первую очередь по десятки километров от Запорожской атомной станции, а также в направлении ветра до сотни-полутора сотен от Запорожской атомной станции. Далее опять таки за счет естественной конвекции перемешивания воздуха даже радиоактивное облако не будет настолько опасным, что вообще не надо находиться на улице", - пояснил доктор физико-математических наук.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ предупредили украинцев, что существует угроза теракта на Запорожской АЭС. Российские оккупанты готовятся устроить провокацию.

Также советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля якобы собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. Кроме того, он добавил еще одну чушь, которую "ВСУ ударят по ЗАЭС "Точкой-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами".

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