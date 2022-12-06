Будет ли дополнительная волна мобилизации в ВСУ: Резников рассказал об определенных организационных мероприятиях

Количество личного состава в ВСУ достаточно, поэтому дополнительная волна мобилизации пока не планируется.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

"У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генштаба, все это на докладе было и под контролем верховного главнокомандующего ВСУ, но говорить сегодня, по состоянию на сейчас, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны", — заявил министр.

Что нужно ВСУ по состоянию "на данный момент", так это оружие. По словам министра, речь идет об артиллерии, снарядах к ней, бронированных машинах, танках, самолетах.

"И партнеры знают наш перечень, чтобы наши девушки и парни могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем", — добавил министр.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отмечал, что у России осталось ракет на несколько масштабных атак.

А в Генштабе ВСУ рассказали об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 6 декабря. Так, на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает наступать.

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