Будет ли эффект от массированного удара по Москве: объяснила российская аналитик

Издание Washington Post на днях писало, что 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, Украина готовила массированные удары по Москве, но отказалась от них по просьбе США.

В Офисе президента информацию опровергли. Может ли эта публикация быть оправданием причин, почему нам до сих пор не дали ATACMS, F-16? Якобы потому и не дают — они же думали бить по Москве, а это эскалация, угроза ядерного удара, третья мировая и так далее?

Об этом рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua российская политическая аналитик Ольга Курносова.

“На мой взгляд, история с ударами по Москве неясна. Тем более что официальный Киев это опровергает. Я более-менее понимаю почему. Потому что я не вижу какого-либо смысла в ударе по Москве. По большому счету, если бы в Москве что-то случилось, это ощущение "пира во время чумы" как-то изменилось бы. Сейчас все рестораны Москвы ломятся от людей. Москва ведет себя так, будто ничего не происходит. Наверное, эмоционально треснуть по голове палкой хотелось бы. Но я не вижу военного результата после этого удара. Поэтому я думаю, что руководство Украины может и рассматривало такую возможность, но отказалось, потому что эта история неэффективна”, – рассказала Ольга Курносова.

Напомним, что компания Google обновила спутниковые снимки онлайн-карт. На них теперь видны разрушенные россиянами города Украины – в частности, Мариуполь.

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