Будет ли Франция отправлять миротворцев в Украину – Макрон ответил

Макрон заверил, что Франция не будет отправлять сухопутные войска для участия в войне против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не планирует отправлять свои войска в Украину для боевых действий против России.

Об этом он сказал в интервью La Dépêche.

"Я абсолютно никогда не заявлял об отправке сухопутных войск. Сегодня Франция не готовится отправлять сухопутные войска. Мы думаем о гарантиях безопасности. Эту стратегическую двусмысленность в конечном счете приносит избрание Дональда Трампа", – говорит французский лидер.

В то же время Макрон признал, что среди решений для обеспечения безопасности Украины в рамках возможного мирного соглашения с РФ он считает возможным "отправить экспертов или даже войска в ограниченном количестве", которые будут размещены "за пределами любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность".

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"Это именно то, о чем мы думаем, например, с англичанами", – отмечает президент Франции.

Кроме того, он рассматривает возможность "принять решение в рамках переговоров о проведении под мандатом ООН миротворческой операции, которая проходила вдоль линии фронта".

Ранее Financial Times сообщало, что Макрон предлагал разместить миротворцев в Украине по линии фронта, но 4 страны отказались.

Напомним, издание Reuters сообщило, что Макрон планирует провести вторую за последние дни встречу для обсуждения Украины.

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