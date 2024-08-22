Будет ли гуманитарный коридор для жителей Курщины – Верещук о шокирующей позиции РФ

Россия не просила о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области и не обращалась ни к Украине, ни в Красный Крест.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает "Мы-Украина".

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"Россия совершает очередное преступление – не только против украинского народа, но и против собственного народа. Россия не спрашивает о гуманитарном коридоре, и тем самым совершает преступление. На международной арене это должно быть четко зафиксировано: Россия бросила своих людей. Бросила на произвол судьбы. Международное сообщество должно на это отреагировать", – говорит Верещук.

По ее словам, РФ не обращалась ни к Украине об организации гуманитарного коридора, как это предусматривает международное право, ни в Красный Крест.

"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать – и этого не делает. Россия не обращается за гуманитарными коридорами, потому что это унижение собственно Путина и его власти и самой российской армии перед собственным народом", — подытожила вице-премьер.

Напомним, главком Сырский рассказал, что за время наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны от 28 до 35 км и контролируют 93 населенных пункта.

Ранее Верещук заявила, что гражданским будет предоставлена возможность эвакуироваться из Курской области.

Это заявление возмутило украинцев, которые не в восторге от потенциальных новых соседей, еще вчера махавших триколорами.

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