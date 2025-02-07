Будет ли Ким Чен Ын посылать своих солдат на войну в Украине: что говорят эксперты — Newsweek

С точки зрения отношений Северной Кореи с Россией ничего не изменилось.

Эксперты почти не сомневаются, что северокорейские солдаты, после значительных потерь, якобы, отступившие с поля боя в Курской области, вернутся к боевым действиям против Украины. Вероятно, это произойдет после перегруппировки, переподготовки или ротации новых войск.

Об этом пишет в пятницу, 7 февраля, издание Newsweek.

Ссылаясь на мнение опрошенных экспертов, в издании отметили, что в Пхеньяне видят смысл продолжать поддерживать военные усилия России, особенно в длительных попытках Москвы вытеснить украинские войска из Курской области.

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"Северная Корея, вероятно, видит небольшой риск в своей поддержке вторжения России в Украину. Мы видим это в том, как они напрямую оказывают сухопутные силы так, как это не делает ни одно другое государство с обеих сторон войны”, — отметил Брайден Сперлинг, старший исследователь по вопросам обороны и безопасности европейского подразделения аналитического центра Rand Corporation.

Несмотря на то, что военный контингент из 12 000 солдат, которых Ким Чен Чен Ын отправил в Россию осенью прошлого года, понес большие потери, их использование, вероятно, будет продолжено.

"Они ценны, поскольку могут внести свой вклад в такую изнурительную войну, в которой увязла Россия, благодаря количеству, а не качеству личного состава и оборудования", — сказал Сперлинг.

Научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Сэмюэль Рамани считает, что Пхеньян, вероятно, озабочен большим количеством потерь, а еще большее командование армией КНДР опасается того, что солдаты Ким Чен Ина могут попадать в украинский плен.

Кроме того, по словам Рамани, Северная Корея, вероятно, озабочена недостаточной готовностью к современной войне с использованием беспилотников.

Но с точки зрения отношений Северной Кореи с Россией ничего не изменилось, сказал Эндрю Ео, старший научный сотрудник Центра политических исследований в Азии Брукингского института в Вашингтоне.

"Могут произойти лишь определенные изменения на тактическом фронте и поле боя", — сказал эксперт Newsweek.

Напомним, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя информацию западных СМИ, что солдат КНДР якобы увели с передовой, сообщил, что 8 тысяч северокорейских военных все еще воюют в Курской области РФ.

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