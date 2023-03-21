Будет ли Китай открыто поставлять оружие России: объяснил генерал армии

Китай не будет принимать открытое решение по поставкам оружия РФ. Такие документы находятся в графе сверхсекретных.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

“Я думаю, что никакого решения о поставках оружия не будет. Однако будут переговоры о том, какие технологические решения следует принять для РФ. А это поставка оборудования, микросхем, чипов и прочих комплектующих для всех видов вооружения. Это будет не прямо, а через третьи страны: Беларусь, Иран. Поэтому это будет скрытая модель поддержки. Открыто Си Цзиньпин ничего не подпишет, потому что тогда он будет противоречить своим решениям и он потеряет свое лицо перед миром”, — рассказал Николай Маломуж.

Напомним, что после переговоров российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня Китай, возможно, будет помогать России, но не настолько, что это значительно усилит армию РФ.

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