Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Будет ли Китай открыто поставлять оружие России: объяснил генерал армии

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1069
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Будет ли Китай открыто поставлять оружие России: объяснил генерал армии

Фото: Associated Press

Пекин не будет открыто поставлять оружие странe-агрессору России.

Китай не будет принимать открытое решение по поставкам оружия РФ. Такие документы находятся в графе сверхсекретных.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

“Я думаю, что никакого решения о поставках оружия не будет. Однако будут переговоры о том, какие технологические решения следует принять для РФ. А это поставка оборудования, микросхем, чипов и прочих комплектующих для всех видов вооружения. Это будет не прямо, а через третьи страны: Беларусь, Иран. Поэтому это будет скрытая модель поддержки. Открыто Си Цзиньпин ничего не подпишет, потому что тогда он будет противоречить своим решениям и он потеряет свое лицо перед миром”, — рассказал Николай Маломуж.

Напомним, что после переговоров российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня Китай, возможно, будет помогать России, но не настолько, что это значительно усилит армию РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1069
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация