Будет ли массирован ракетный удар на Новый год: военный эксперт спрогнозировал обстрелы

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может устроить массированный ракетный обстрел Украины в конце декабря, а затем повторить в январе.

Об этом он сказал в интервью "Главреду".

Военный эксперт считает, что оккупанты на Новый год вряд ли обстреляют Украину, а вот в 20 числах декабря массированная ракетная атака все еще возможна. В таких условиях следующего обстрела следует ожидать уже в январе.

"Исходя из цикла подготовки ракет, Россия может через пару недель устроить такую же атаку, как 5 декабря, но не более того. Более сотни ракет она не сможет использовать", — пояснил Роман Свитан.

Ракетные удары по Украине

Россия от 24 февраля наносит ракетные удары по Украине. С 10 октября Россия начала атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Они запускают по нашему государству ракеты сразу в несколько волн, применяя стратегическую авиацию. 5 декабря был зафиксирован последний массированный ракетный обстрел Украины. Тогда россияне выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.

Из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре в Украине применяются аварийные и стабилизационные графики отключений электричества. Параллельно с этим оккупанты запустили фейк о том, что "Украина продает электричество за границу".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что данные о том, что Украина продает электричество за границу – это откровенная ложь.

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