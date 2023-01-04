Будет ли массированный ракетный удар на Рождество – полковник ВСУ в запасе рассказал, к чему готовятся в РФ

Российские террористы снова поднимают в воздух самолеты ДРЛВ А-50У и МиГ-31. А потому уже 5-6 января можно ожидать новых массированных ракетных ударов.

Об этом в комментарии "24 каналу" сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Эксперт пояснил, что накануне последних ракетных обстрелов Украины российские террористы в очередной раз летали в Беларуси у украинской границы. Поэтому можно сделать выводы, что оккупанты готовятся к новой ракетной атаке Украины.

"Самолёт А-50 "видит" на глубину до 600 километров от точки, где находится. Он может "просматривать" фактически третью нашу страну с Севера, включая Киев и весь так называемый "Варшавский путь". То есть этот самолет прекрасно "видит" все, что из Польши уходит в нашу сторону", — считает Роман Свитан.

Свитан подчеркнул, что МиГ-31 могут нести ракеты "Кинжал", которые крайне опасны для Украины. Также с территории Беларуси россияне могут запустить Х-59 или противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Военный отмечает, что российские самолеты пытаются обнаружить нашу систему ПВО, чтобы обстрелять Украину ракетами. После активности самолета А-50 россияне обычно приступают к ракетным атакам. А потому нового удара можно ожидать уже 5-6 января.

Ракетные удары по Украине

Российские террористы перед Новым годом в очередной раз атаковали Украину ракетами, убив украинцев и повредив нашу инфраструктуру. Также с 1 января россияне атакуют Украину иранскими беспилотниками.

В ОК "Юг" считают, что оккупанты могут атаковать Украину на Рождество — 6-7 января.

В военной разведке также считают, что последующий ракетный удар по Украине может произойти в начале января. Украинские военные готовятся к этому.

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