Будет ли мобилизация людей с инвалидностью и получат ли ТЦК больше прав: ответил Лубинец

Лубинец подчеркнул, что работники ТЦК – это военные подразделения, они не могут ограничивать права украинцев.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что если в доработанном проекте останутся такие пункты, как мобилизация людей с инвалидностью 3 группы и предоставление дополнительных полномочий ТЦК, он будет снова против принятия документа.

Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона в четверг, 25 января.

Он отметил, что при нанесении нового проекта закона о мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультируется с уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

"Мы предоставили свои категорические возражения по мобилизации граждан с инвалидностью III категории. Насколько мне известно, предыдущая была позиция, что они готовы это учесть. Второе: я категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения. Они не имеют права ущемлять права граждан Украины. Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил", — подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что в Украине есть другие органы, которые могут использовать инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы.

Напомним, 24 января некоторые СМИ сообщили, что Минобороны внесло в Раду доработанный проект о мобилизации, однако глава парламентского комитета Александр Завитневич это опроверг.

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