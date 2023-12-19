Будет ли мобилизация женщин в Украине: Зеленский ответил

В Верховной Раде был представлен новый законопроект, в котором, в частности, рассматривается возможность военной службы женщин.

Мобилизации женщин в Украине во время военного положения не будет.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на итоговой конференции во вторник, 19 декабря.

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"Закон о мобилизации женщин не подпишу. Что касается 25 лет (возраст призыва в армию — ред.), если все аргументы будут изложены. Сегодня я вижу, что это им нужно, то с этим соглашусь", — коротко сказал глава государства.

Следует добавить, что в Верховной Раде представили новый законопроект, в котором, в частности, рассматривают возможность военной службы женщин. Детальнее об этом можете просмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл новый план мобилизации в Украине.

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