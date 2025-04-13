Будет ли мобилизация женщин в Украине: ответ заместителя председателя ОП

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что женская мобилизация пока не является приоритетом, но в дальнейшем могут учесть опыт Израиля. / © ТСН.ua

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Вопрос мобилизации женщин в Украине пока не является приоритетным, хотя в дальнейшем возможно внедрение отдельных элементов израильской системы обороны.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью BIHUS Info.

«Я думаю, женская мобилизация… Здесь скорее какие-то дефицитные специальности, медицинские направления и так далее. Я думаю, этот вопрос сейчас так остро не стоит. Женская служба в армии — это такое добровольное дело, мне кажется», — сказал он.

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В то же время Палиса подчеркнул, что в перспективе целесообразно было бы изучить опыт Израиля, чтобы адаптировать его к украинским реалиям.

Напомним, по словам комбрига 93-й ОМБр «Холодный Яр», самого молодого комбрига в истории ВСУ Шамиля Круткова, мобилизация с 18 лет — неизбежна , рано или поздно Украине придется пойти на столь непопулярное решение.