Будет ли наступление на Харьков: в ОВА рассказали о ситуации возле Купянска

На Купянском направлении замедлились наступательные действия российской оккупационной армии. Между тем ВСУ наносят урон врагу.

Об этом на телемарафоне сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, россияне действительно наступают на Купянском направлении и ведут активные штурмовые действия на этом участке фронта. Впрочем, активность захватчиков несколько уменьшилась.

"Пока фиксируем, что их наступление немного замедлилось. Это связано с тем, что наши военные наносят большое поражение из-за чего они должны отходить и восстанавливать свои потери по живой силе и технике. Такое наступление постоянно и волны", — рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА не исключает того, что после улучшения погодных условий агрессор вернется к своим намерениям по наступлению на Синьковки Купянского района. Именно этот населенный пункт может позволить оккупантам создать условия для возможной блокировки самого города Купянск.

"Впрочем, попытки врага, которые продолжаются уже более шести месяцев, никаких результатов не принесли для россиян. Потери территории нами не допущены", — отмечает Синегубов.

Кроме того, в области работают над возведением фортификационных сооружений на двух основных направлениях – это Купянское и Лиманское.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне готовятся к повторному наступлению на Харьков?! Все, что известно

Наступление на Харьков

Британское издание пишет, что 15 января 2024 г. Россия может начать новое наступление под Харьковом. Якобы российская армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории. Украинская разведка подтверждает накопление сил и средств неприятеля на Купянском направлении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя информацию о том, что РФ готовит повторное наступление на Харьков, говорит, что сейчас концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны проанализировали, есть ли продвижение оккупантов на Харьковщине. В ISW отмечают, что подтвержденных изменений на линии фронта не было.

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