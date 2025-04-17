Будет ли наступление РФ на Харьков и Суммы: военный эксперт оценил угрозу

Война в Украине / Иллюстративное фото / © Associated Press

Реклама

Нельзя исключать, что российская оккупационная армия готовится к масштабному наступлению в Харьковскую и Сумскую. Но мечта Путина о создании в этих регионах «буферной зоны», вероятно, останется несбыточной.

Такой прогноз ситуации на фронте дал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире «Украинского Радио».

По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский не удивил заявлением о возможной подготовке россиян к наступлению на Харьков и Сумы.

Реклама

«Думаю, что заявление нашего президента не удивительно, что враг осуществляет определенные приготовления. Ведь вспомним прошлый год. 10 мая враг большими силами пересек государственную границу на севере Харьковщины и пытался идти в сторону Харькова. Он завяз в боях в районе Волчанска, в направлении Липки и фактически за этот промежуток времени смог преодолеть расстояние в несколько километров от государственной границы. Кое-где украинским Силам обороны удалось даже отбросить вражеские силы. А значит, серьезных территориальных достижений, формирования так называемой санитарной зоны, о которой мечтает Путин, вражеской армии достичь не удалось», — отметил Селезнев.

Он добавил, что подобная ситуация сложилась и на Сумщине, где оккупанты до сих пор пытаются создать «буферную зону», но до сих пор не имеют успеха.

«Я думаю, что здесь следует упомянуть наши действия на территории Курской области РФ, которые были превентивными мерами для того, чтобы враг не имел возможности сформировать „санитарную зону“. При этом речь шла не только о Харьковской и Сумской областях, но и о Черниговской. И хотя территория нашего приграничья на территории этих областей не является спокойным участком фронта, потому что враг время от времени бьет по нашему пограничью и КАБами, и артиллерийскими снарядами, и минометными минами, пытается на наши земли заводить вражеские ДРГ, но и наши Силы обороны действуют в такой Брянской, Курской и Белгородской областей», — объяснил Селезнев.

По его словам, время от времени из Брянской, Курской и Белгородской областей поступают «хорошие известия» о заслуженных последствиях для оккупантов за вторжение на территорию Украины.

«Перенесенная на территорию РФ война — это вопрос справедливости. Не мы начинали эту войну, но нам ее завершать и завершать нашей победой», — сказал эксперт.

Напомним, Сырский заявил об освобожденных территориях на Донетчине. В частности, ВСУ отбили территории возле Удачного, Котлиного и Шевченко.