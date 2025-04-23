Будет ли наступление РФ на юге: Маломуж про угрозу форсирования Днепра

Атаки РФ на юге Украины / © Associated Press

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Российские оккупанты значительно усилили свою огневую активность на юге Украины, увеличив количество ударов авиацией, артиллерией и дронами.

О трех разных целях оккупантов на Южном направлении рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, передает FREEДOM.

По его мнению, первая цель РФ — уничтожение нашей инфраструктуры, что является основной задачей врага. Россияне стремятся как можно больше уничтожить наших объектов — инфраструктурных, энергетических, портовых, а также жилых домов, чтобы нанести большой экономический ущерб.

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Вторая цель — это террористические атаки с целью подавления духа украинцев. Особенно в прифронтовой зоне.

Третья цель — демонстрация того, что у россиян есть наступательный потенциал.

По словам генерала, Силам обороны Украины наступать на юге очень тяжело из-за подготовленных линий обороны противника. В то же время россияне продолжают пытаться форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу реки.

«Враг усилил ракетные атаки, обстрелы из артиллерии, удары авиационными бомбами. Особенно активизировал применение беспилотников разного типа. Пытается прощупать и ослабить наши линии противовоздушной обороны, применяя такой вал огня и террора. Кроме того, противник боится неожиданной перегруппировки наших войск, поэтому продолжает давление в этом секторе», — сказал Маломуж.

Ранее источники BBC в Генштабе назвали цели врага на фронте.