Будет ли новая волна мобилизации в Украине: Резников ответил

В Украине объявлена мобилизация в феврале, с момента начала этого нашествия.

В настоящее время мобилизация в Украине продолжается в спокойном режиме.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью в эфире общенационального телемарафона.

"Как говорит Главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет такой большой потребности в людях, как у россиян. У нас есть потребность в оружии, технике, оснащении и т.д. Потери, к сожалению, тоже есть. Поэтому теми, кого мы подбираем, мы восполняем потери наших боевых бригад", — отметил он.

Резников также отметил принцип привлечения специалистов и ситуацию на фронте.

"Специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач. Но в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может изменить любым способом, в любой момент. Все зависит от того, как будут развиваться события, и тогда будет приниматься решение СНБО, президентом, ВР, что мы увеличиваем потребность Вооруженных сил, или для сектора безопасности и охраны нам нужно больше для мобилизации. новую мобилизацию – лично я не вижу", — отметил Резников.

Добавим, что правительство в Украине постановлением №1487 от 30 декабря утвердило новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Предусмотрено создание Единого государственного реестра военнообязанных, изменил правила учета находящихся за рубежом призывников и женщин.

Также юристы рассказали о том, чей транспорт может подлежать изъятию для нужд ВСУ.

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