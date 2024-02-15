В НАТО не прогнозируют нового наступления РФ в Украине весной

В НАТО не видят ни способности, ни подготовки России к новому нападению на Украину.

Об этом в Брюсселе рассказал журналистам анонимный высокопоставленный чиновник НАТО, пишет "Европейская правда".

"Как бы ни была тактическая ситуация сейчас, кажется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию", — заявил представитель руководства Альянса.

Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени, и он сейчас не запущен.

"Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать перед выборами. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление в течение весны", — убежден чиновник.

Представитель НАТО подчеркнул, что это не исключает активизации боевых действий на отдельных участках фронта. По мнению НАТО, РФ осознанно избрала именно такой путь.

"Будет фокус на символических небольших операциях вроде того, что происходит в Авдеевке, но стратегического наступления мы не ждем", – подчеркнул он.

В НАТО, однако, нет информации, не начнется ли мобилизация после выборов, что будет свидетельствовать о начале подготовки к дальнейшим действиям.

Напомним, ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что российские военные стянули силы на Ореховское направление для наступления на город. Кроме того, о подготовке россиян к новому штурму так называемого Роботинского выступления в Запорожской области сообщил депутат облсовета Сергей Лышенко. А военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что существует угроза развертывания наступления российской оккупационной армии в глубь Харьковской области, однако враг сейчас больше занят штурмом Авдеевки.

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