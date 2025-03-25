Будет ли Россия нарушать перемирие: Зеленский назвал главную опасность

Никто не верит в то, что Россия будет соблюдать договоренности о прекращении огня. Но гораздо опаснее затягивать переговоры о полном прекращении войны.

Такую мысль высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time.

"С 2014 года они [россияне – ред.] постоянно нарушали мир. Вот как я это вижу. Они будут нарушать его все время. Вот почему окно возможностей очень короткое между моментом, когда у нас будет прекращение огня, и моментом, когда мы достигнем соглашения о прекращении войны. Это должен быть очень короткий период. Один месяц, два, три, и все. После этого встанет вопрос морального духа в армии. У нас 800 000 вооруженных людей", – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что дело не только в оборонных расходах. Гораздо больше рисков и опасности несет замораживание конфликта.

"Если у нас нет соглашения о прекращении войны, она становится замороженным конфликтом. И мы не можем просто продолжать жить в состоянии войны. Нам нужно открыть границы. Нам нужно либерализовать многие вещи. И мы можем это сделать, только если подпишем соглашение", – отметил президент.

По его мнению, если период между прекращением огня и окончательным мирным соглашением не будет долгим, то будут только единичные нарушения перемирия, и это "не будет полным крахом".

"Но если процесс затянется, то все развалится многократно. И мы не знаем, чем это закончится", – предостерег Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский отметил, что россияне ведут переговоры, устанавливая планку на максимальном уровне, чтобы потом было куда отступать.

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