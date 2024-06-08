Будет ли 3-я штурмовая создавать спецподразделение под осужденных: рекрутер бригады дал ответ

Дмитрий Кухарчук рассказал, что осужденные будут интегрированы в основные отделения.

В 3-й отдельной штурмовой бригаде приняли решение не создавать спецподразделение под добровольцев из колоний.

Рекрутер 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал "DW Українською", что осужденных будут интегрировать в основные отделения.

"После учебного центра мы будем их равномерно интегрировать в подразделения", – рассказал рекрутер.

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В бригаде отметили, что отдельные подразделения могут плохо влиять на мотивацию и моральное состояние бойцов.

"Это нарушает нашу честь, нашу совесть и вообще любые моральные принципы", – рассказал Дмитрий Кухарчук о спецподразделениях для заключенных.

Рекрутеры 3-й штурмовой пытаются набирать только мотивированных осужденных.

В свою очередь в 5-й отдельной штурмовой бригаде рассказали, что формируют отдельный батальон под людей с криминальным прошлым.

"Согласно законодательству это должен быть отряд специализированного назначения, а у нас просто штурмовая бригада, поэтому нужно создавать специализированное подразделение. Нам необходимы люди и мы создали батальон", – рассказал представитель 5-й бригады.

В министерстве юстиции рассказали, что более 4 тысяч заключенных изъявили желание пойти на военную службу в первые недели действия закона.

После того, как осужденный захотел подписать контракт, суд принимает решение об условно-досрочном освобождении, которое поступает в соответствующий ТЦК.

Осужденные могут заключать контракты на должности рядового, сержантского, старшинского, а также офицерского состава – согласно воинскому званию, по которому состоят на военном учете.

Срок службы – до истечения особого периода. Они будут получать ежегодный основной отпуск, а также отпуск по семейным обстоятельствам.

Ранее в Минюсте сообщили, что в Украине уже более 600 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным силам в рамках мобилизации. Осужденные, изъявившие желание присоединиться к Силам обороны Украины, станут штурмовиками.

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