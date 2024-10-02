Будет ли способствовать захвату Угледара наступления РФ в Донецкой области: ответ аналитиков

Вероятно, войска РФ захватили Угледар в Донецкой области. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние геолокационные данные, потому что официального подтверждения нет. Впрочем, оккупация этого города вряд ли кардинально изменит наступление россиян на Донбассе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, некоторые так называемые "военкоры" РФ считают, что не ждут краха линии фронта после захвата Угледара, ссылаясь на украинские оборонные позиции к северо-востоку от города и необходимость для российских войск полностью очистить его, чтобы сделать его подходящей позицией, с которой можно будет начинать новые атаки.

Связанный с Кремлем "военкор" критикует заявления о том, что захват Россией Угледара приведет к разрушению украинской обороны в Донецкой области и позволит войскам РФ продвигаться в Краматорск и Славянск (оба примерно в 170 км северо-восточнее Угледара), после захвата Курахово и Покровска. По его словам. аргумент не учитывает тот факт, что россиянам придется вести бои из-за сильно укрепленных населенных пунктов далеко к северу и северо-востоку от Угледара, таких как Константиновка, Доброполье, Покровск, Селидово, Курахово, Славянск и Краматорск.

"Захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит течение наступательных операций в западной части Донецкой области. В основном потому, что этот населенный пункт не является особо важным логистическим узлом. Кроме того, до 1 октября россияне контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару. Это значит, что враг уже имел возможность в определенной степени препятствовать украинской логистике в этой части фронта", — говорится в отчете американских аналитиков.

Угледар расположен примерно в 30 км южнее нынешних усилий РФ в направлении Покровска. Поэтому противнику необходимо маневрировать по 30 км открытой местности, чтобы существенно поддерживать наступательные операции к юго-востоку от Покровска.

Кроме того, Угледар также расположен в 23 км к югу от шоссе Н-15, которое тянется между Донецком и приграничной зоной Донецко-Запорожской области. Однако россиянам необходимо будет продвигаться по открытой местности в предстоящий сезон бездорожья, чтобы добраться до шоссе.

Напомним, проект DeepState сообщил 1 октября, что россияне захватили Угледар. По информации ресурса, оккупанты публикуют вывешенные трехцветные тряпки на всех уголках города.

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