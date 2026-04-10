Будет ли тишина на Пасху: в МИД оценили шанс на перемирие с РФ
Пасхальное перемирие между Украиной и РФ может состояться, но доверия к обещаниям Кремля мало. В МИД сделали сдержанное заявление.
Россияне подтвердили Украине, что хотят соблюсти пасхальное перемирие. Украинцы к нему относятся уже с готовностью, что этого на самом деле может не произойти. В Министерстве иностранных дел сделали заявление о перемирии на Пасху.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что пасхальное перемирие в этом году имеет шанс на воплощение в жизнь. Что ответили россиянам в МИД Украины?
Будет ли пасхальное перемирие: что говорят в МИДе
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что предложение пасхального перемирия, которое сделал Владимир Зеленский, имеет шанс на воплощение в жизнь.
«Украинцы заслуживают праздничного дня без террора. Увидим, когда и где заработает тишина, и ответим зеркально», — заявил Андрей Сибига.
Также Сибига выразил надежду, что длительное прекращение огня проторило бы путь к настоящей дипломатии и реальному завершению войны России против Украины.
В МИДе убеждены, что прекращение огня является правильной стратегией продвижения дипломатических усилий в случае Украины и РФ, а также Ближнего Востока.
Перемирие на Пасху: последние новости
Напомним, первым о пасхальном перемирии заговорил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил Путину тишину и остановку ударов на самый главный церковный праздник.
Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать пасхальное перемирие, если россияне будут придерживаться режима прекращения огня. В Кремле сперва отвергали обсуждение перемирия на 12 апреля, а позже Путин назвал условия, на которые согласен.
Российский диктатор заявил, что пасхальное перемирие будет длиться с 16:00 по московскому 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Путин дал российским военным указание прекратить боевые действия на период пасхального перемирия, но быть готовыми «нанести ответный удар».
К слову, в прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие (с 19 по 21 апреля), однако атаковал в первый же день, 19 апреля.