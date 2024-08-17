Будет ли "торговаться" Путин по захваченной ВСУ территорией Курщины: прогноз полковнка Левндовского

Захваченная ВСУ территория Курской области не будет такой ценности, чтобы "торговаться" ею с россиянами.

Такое мнение высказал полковник запаса польской армии Петр Левандовски в комментарии LIGA.net.

Он считает, Путин не будет выводить войска из Украины из-за оккупации "куска" России.

"В ходе переговоров ключевое значение может иметь последовательная поддержка Киева со стороны западных союзников", – выразился он.

По его словам, во-первых, операция ВСУ раз разоблачила российское военное командование и диктатора Владимира Путина на лжи, что они контролируют ситуацию на фронте.

"Во-вторых, еще раз обнаружилась слабость российских Вооруженных сил и сил безопасности, которые, учитывая концентрацию сил ВСУ на востоке Украины, "не могут обеспечить безопасность приграничных районов", — говорится в сообщении.

"Еще одной проблемой для россиян является необходимость привлечения к борьбе российских солдат срочной службы, хотя Путин обещал, что те не будут воевать с украинской армией ", – добавил Левандовский.

Напомним, эксперт озвучил, в какие еще области РФ могут войти ВСУ.

Читайте также: