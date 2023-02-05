Будет ли Украина бить по территории РФ новыми дальнобойными ракетами от США: ответ Резникова

Министр отметил, что украинские защитники стреляют только по российским подразделениям на временно оккупированной территории.

Украина не будет использовать оружие большой дальности, которое обещали Соединенные Штаты для ударов по территории России, и будет нацеливаться только на российские подразделения на оккупированной территории Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters.

"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории", – сказал глава Минобороны.

Ранее в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет GLSDB.

Эти ракеты могут поражать цели на 150 км. По мнению военного эксперта Ивана Якубца, они будут иметь такое же влияние на ход боевых действий, как ранее HIMARS.

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