Будет ли Украина придерживаться "перемирия" Путина на 8-9 мая: что говорят в Киеве

Украина не видит смысла соблюдать предложенное Россией краткосрочное прекращение огня на 8–9 мая, которое Москва связывает с проведением парада ко Дню победы.

Об этом сообщает Kyiv Independent, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, поскольку не имел полномочий комментировать это публично.

"Мы просто не видим смысла продолжать парад", - сказал собеседник издания.

Заявление прозвучало после того, как президент Владимир Зеленский сообщил: Россия уже в 1820 раз нарушила режим прекращения огня, который Украина предложила ввести с 6 мая. По словам главы государства, такие нарушения были зафиксированы по состоянию на 10:00, через несколько часов после начала режима тишины.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня с 6 мая. Это стало ответом на предложение Владимира Путина объявить отдельное «перемирие» на 8–9 мая в дни, когда Россия проводит мероприятия ко Дню победы.

В то же время, Киев неоднократно подчеркивал, что выступает за реальное и безусловное прекращение огня, а не за короткую паузу, которая нужна Кремлю только для безопасного проведения парада в Москве.

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил Kyiv Independent, что Украина «искренне заинтересована» в настоящем прекращении огня, а не во временном режиме тишины, после которого Россия снова продолжит атаки по гражданским.

По его словам, единственная цель Путина – избежать «унизительного срыва» парада 9 мая в Москве.

«Кошмар Путина — это если военный парад будет сорван или испорчен. Это даст российскому населению сигнал, что Путин слаб, проигрывает войну и не способен обеспечить безопасность россиян», — сказал Мережко.

Президент Зеленский ранее также отмечал, что Украина не получала от Москвы официального обращения с четкими условиями перемирия, хотя российские чиновники публично говорили о такой инициативе.

Он отмечал, что предложенный Украиной режим тишины с 6 мая должен стать проверкой того, возможна ли пауза в боевых действиях.

«Мы считаем, что человеческая жизнь намного ценнее любых юбилейных празднований», — заявлял Зеленский.

В МИД Украины также подвергли критике действия Москвы. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия в очередной раз проигнорировала реалистичный призыв к прекращению боевых действий.

"Это показывает, что Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией", - сказал Сибига.

По его словам, Путина беспокоят не человеческие жизни, а военные парады.

В то же время Москва обвинила Украину в нарушении режима тишины. Российский представитель Родион Мельник заявил о якобы атаках по оккупированному Крыму и Брянской области. В момент публикации Киев эти обвинения не комментировал.

Ранее Россия уже объявляла короткие перемирия во время религиозных праздников, однако они не соблюдали. По данным Генштаба ВСУ, во время предыдущего пасхального перемирия в апреле российская армия нарушила режим тишины 10 721 раз в 32 часа.

Подготовка Кремля к 9 мая - что известно

К слову, РФ забирает боеспособные части из передовой (в том числе из Константиновского направления) для репетиций парада 9 мая. По данным «АТЕШ», вместо профессиональных военных позиции удерживают неподготовленные новобранцы и раненые, что повлекло за собой хаос в обороне. Из-за дефицита кадров оккупанты перешли к массовым «мясным штурмам», что привело к рекордным потерям. Среди солдат на фронте царит деморализация из-за того, что командование жертвует их жизнями ради телевизионной картинки в Москве.

В то же время Путин радикально усилил меры безопасности из-за страха перед переворотом и покушениями с помощью БпЛА. Диктатор проводит большую часть времени в подземных бункерах в Краснодарском крае, избегая резиденций под Москвой и Валдай. Усиление охраны коснулось также десяти топгенералов. Дополнительно вокруг стратегических объектов стягивают ПВО, а в Москве периодически отключают Интернет для защиты от дронов.

