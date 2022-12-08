Будет ли в скором времени нападение на Украину из Беларуси, как 24 февраля: оппозиционер поделился инсайдом

Белорусский оппозиционный инсайдер считает, что в краткосрочной перспективе Россия вряд ли совершит атаку с территории РБ, подобную той, которая была 24 февраля.

Об этом заявил белорусский журналист-диссидент, экс- главный редактор оппозиционного издания Nexta Тадеуш Гичан Express.co.uk, также предоставивший редкую информацию о российских военных операциях в Беларуси.

По его мнению, попытки Кремля совершить второе наступление из Беларуси на север Украины вряд ли сработают.

По словам оппозиционера, недавняя активность Кремля у белорусско-украинской границы является лишь "игрой ума Путина" и " психологической операцией".

"Не в краткосрочной перспективе, по крайней мере потому, что, несмотря на некоторые передвижения войск, это далеко не то, что было в феврале или январе при подготовке к фактическому вторжению, так что это скорее психологическая операция. Украинские военные признают, что на этом этапе это скорее психологическая операция", — сказал Тадеуш Гичан, отвечая на вопрос, вероятно ли, что Россия совершит повторную атаку из Беларуси.

Он констатировал, что российские войска приезжают в Беларусь в большинстве своем, чтобы пройти обучение.

"Потому что они мобилизовали по меньшей мере 300 000 человек, и у них нет учебного центра в России. Так там используют белорусские полигоны для подготовки этих призывников", – пояснил белорусский журналист.

В то же время Тадеуш Гичан признал, что "Беларусь — это фактически государство-сателлит Путина".

Угроза со стороны Беларуси

Беларусь является ключевым союзником России и две страны образуют "Союзное государство" с тесными экономическими и военными связями. А после полномасштабного вторжения РФ Лукашенко разрешил Путину запускать ракеты и дроны по городам Украины, фактически Беларусь является военной площадкой для РФ. Именно из Беларуси в Украину 24 февраля пошла первая техника.

Сейчас Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот полностью принял участие в войне в Украине, а белорусский диктатор все эти месяцы пытается всячески избегать этого, чтобы не рисковать своей властью, которую он захватил в стране. Кроме того, в Генштабе ВСУ говорят, что в Беларуси военные все больше недовольны тем, что они пытаются втянуть в войну против Украины.

И хотя белорусский диктатор возражал, что намерен отправить своих солдат в Украину, Минск приказал солдатам охранять границу страны вместе с российскими войсками.

Военные аналитики выражают серьезные сомнения в возможности белорусского режима сдерживать внутреннюю оппозицию, если Лукашенко решит усилить российские войска. Доктор Яцек Раубо, ведущий польский военный эксперт, говорит, что в случае если Лукашенко решится дать приказ на вторжение своей армии, потери белорусских военных будут очень высокими.

В среду, 7 декабря, издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что Беларусь объявила о перемещении войск и техники вблизи границы Украины якобы из-за "контртеррористической угрозы".

Между тем, несколькими днями ранее, 3 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу прилетал к белорусскому коллеге Виктору Хренину на переговоры. По официальным сообщениям, якобы Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

В то же время, украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что Шойгу приезжал в Минск, чтобы проинспектировать готовность оккупантов к атаке на Украину.

В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечает, что заявления о "повторном наступлении из Беларуси" — это информационная спецоперация России против Украины.

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