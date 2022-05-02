Будет ли в Украине следующий этап мобилизации: секретарь СНБО дал ответ

На сегодняшний день у нас уже достаточное количество военных, отметил Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что следующий этап мобилизации Украина пока не будет объявлять.
Об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона на 1+1.
"На сегодняшний день у нас уже достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы, которых мы привлекли. На сегодняшний день идет обучение, идут тренировки, идет подготовка наших бойцов. И то, что мы сделали в первую очередь, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", – отметил он.
В то же время Данилов заявил, что Россия 9 мая может объявить о всеобщей мобилизации. "Насколько им это поможет и каким образом это превратится в проблему внутри России — сложно сказать. Но то, что идет в нашу страну воевать — наши ВСУ сегодня с этим справляются. У военных РФ мотивации уже почти никакой нет, потому что люди, идущие воевать – бедное население, которые в глаза не видели некоторые приборы, которыми наши граждане пользуются всю свою жизнь", – подытожил секретарь СНБО.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда закончится война.
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