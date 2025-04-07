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Будет ли весна 2025 года решающей в войне: известный "азовец" ответил
Самойленко опроверг тезис, что армия РФ исчерпала наступательный потенциал.
Россияне продолжают наступать почти на всей линии фронта, поэтому нельзя утверждать, что ситуация на фронте утихает и оккупанты истощились.
Об этом офицер 12-й бригады специального назначения «Азов», герой обороны Мариуполя и «Азовстали» Илья Самойленко («Гендальф») сказал в эфире Radio NV.
«Где наступление остановилось? Покажите, пожалуйста. Возможно, это Лиманское направление, где у противника прорыв в направлении Ямполевки, Ямполя, Тернов? Да, точечно где-то смогли стабилизировать линию на Покровском направлении», — говорит «Гендальф».
По его информации, россияне готовят ряд наступательных операций на других направлениях. Он отметил, что армия РФ всегда активизируется весной. В то время как наш период — это лето-осень.
«Боеспособные подразделения РФ были переброшены с Покровского на Торецкое направление. Россияне контратакуют на Курщине с целью перехода через границу. Нельзя утверждать, что у россиян наступательный потенциал истощился», — сказал Самойленко.
По его мнению, в ближайшее время следует ожидать активизацию наступательных действий со стороны России, особенно на фоне настроений, что война может скоро закончиться благодаря переговорам Москвы и Вашингтона.
Что касается вопроса, будет ли весна 2025-го решающей в войне, Самойленко ответил так: «Я помню, такое было с 2023 года. 2023 год — весна-лето должны были быть решающими, 2024 год — то же самое. У нас каждый сезон решающий. Это говорит о высокой ставке в этой войне».
Он убежден, что Россия совсем не заинтересована ни в каком переговорном процессе, ведь имеет на поле боя достаточно значительное преимущество.
«И они это преимущество реализуют… Поэтому пока все у нас ожидают, что большие дяди порешают — россияне постоянно продолжают развивать успех», — добавил Самойленко.
Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.