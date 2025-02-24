Будет ли война продолжаться еще три года: Зеленский на вопрос норвежского журналиста

Зеленский уверен, что Россия может вернуться и напасть, скажем, через 10 лет

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется окончить войну уже в этом году.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам пленарного заседания Поддерживай Украину в Киеве.

Норвежский журналист заметил, что Украина пережила три года полномасштабной войны и спросил, какими Зеленский видит следующие три года. Президент ответил, что надеется, что эти годы будут без войны.

"Мы надеемся, что мы сможем закончить войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Я не могу говорить о трех годах", – говорит глава государства.

Зеленский уверен, что Россия может вернуться и напасть, скажем, через 10 лет, если украинцы не будут готовы.

"Россияне не вернутся, если мы будем в ЕС и НАТО. И они не вернутся, если у нас будет крепкая армия и единство. Они никогда не простят миру, что не победили", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл планы США по завершению горячей стадии войны в Украине.

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