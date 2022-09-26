"Будет ликвидирован лично": дипломат объяснил, как остановить ядерный шантаж Путина

Путина можно остановить двумя путями: либо донести, какими будут последствия ядерного удара по Украине для России и для него самого, либо передать Украине ядерное оружие.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

"Я не знаю, что было неофициальным каналам передано россиянам. Действительно, мы не можем этого знать. Но то, что раздаются заявления, что будет ответ на применение ядерного оружия конвенционным оружием, то для Путина это открывает дверь. Пожалуйста, используйте. Ответ будет, но конвенционным оружием, у него такая территория, что он не заметит, где применят это конвенционное оружие, даже если Альянс применит либо США, либо Великобритания. Его нужно предупредить однозначно, что если он применит ядерное оружие, то получит ядерный ответ или будет уничтожен физически. Чтобы ему передали, что он будет ликвидирован лично, если потянется к красной кнопке. Это достаточный момент", – пояснил Осипенко.

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По словам дипломата, еще одной гарантией может стать передача ядерного вооружения Украине.

"Передать Украине несколько ядерных бомб и сказать ему, что у Украины уже есть на территории средства доставки и несколько ядерных боеприпасов. Если вы ударите по территории Украины, Украина ударит по территории России. Я считаю, это достаточный уровень, который может остановить его, поэтому что он сейчас в безвыходной ситуации, он опасен сейчас. Окружение его может понимать эти сигналы, а ему просто деваться некуда. Если он проиграет в Украине, его физически уничтожат", — отметил эксперт.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Владимир Путин остался в изоляции после "заигрывания с ультрафашистами и обмена пленными". По его мнению, для Путина 30 сентября может стать 30 апреля Адольфа Гитлера, когда тот совершил самоубийство.

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

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