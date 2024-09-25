"Будет максимально концентрированный удар": эксперт встревожил сценарием возможных атак России по АЭС

Россия может совершить атаки на украинские атомные электростанции с применением одновременно 200-300 средств поражения разных типов.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "Еспресо".

"Что касается мощностей и запасов средств поражения врага. Если действительно россияне атакуют наши АЭС, то это будет максимально концентрированный удар. Вероятно, это будет удар не по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту Для такой атаки россияне могут применить более сотни летательных аппаратов разных типов. То есть будут лететь дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжал"", — отметил Катков.

Он подчеркнул, что важно понимать одну вещь – любая противовоздушная и противоракетная оборона может быть продавлена, какой бы плотной она ни была. Поэтому и украинская система ПВО и ПРО может не справиться с такой массированной атакой.

"Всегда есть вопросы по заряженным ракетам в ЗРК и самому количеству систем ПВО. Если даже выделить на каждую нашу АЭС по одной системе Patriot, к ней тоже нужны системы прикрытия. Несмотря на это, из-за количества средств поражения, которые может использовать враг, системы ПВО и ПРО могут не сбить все эти летательные аппараты", – подчеркнул эксперт.

Олег Катков добавил, что россияне, безусловно, это понимают. Поэтому высока вероятность, что для атаки на украинские ядерные объекты они применят 200-300 ракет и БПЛА одновременно.

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН шокировал заявлением о том, что Россия хочет атаковать три украинских АЭС. По его словам, с приближением третьей зимы этой войны, Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетику, и у Украины есть доказательства намерений российских оккупантов.

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