"Будет многим непонятной": эксперт — о новой фазе войны, в которую входит Украина

Коваленко отметил, что в следующем году территория не является показателем успехов Украины.

Украина переходит в другую фазу ведения боевых действий, которая многим будет непонятна. ВСУ не будут устанавливать какие-либо рекорды по освобождению территорий и будут демонстрировать обществу какие-то победы.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

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"Это фаза, когда мы не будем устанавливать ближайшие полгода каких-либо рекордов по освобождению территорий, не будем демонстрировать то, что в нашем обществе ассоциируется именно с победой. А когда мы говорим о победе, то в первую очередь речь идет об освобождении территорий, то есть в нас все хорошо, идет по плану, мы контрнаступаем, освобождаем свои территории — все это признак того, что мы побеждаем. На самом деле это не совсем так", — отметил он.

Коваленко отметил, что в следующем году территория не является показателем успехов Украины.

"Показателем наших успехов будут те моменты, которые многие не понимают. Это, например, насколько мы увеличиваем количество уничтоженных окупантов, насколько мы можем удержать тот или иной участок, потратив на это меньший ресурс, а россияне, положив в разы больший ресурс – это война на истощение", — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным местных властей, на Авдеевском направлении очень горячо. Оккупанты пытаются окружить и взять город.

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