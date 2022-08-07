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"Будет много 200-х, 300-х": россияне не смогут атаковать ВСУ на правом берегу Днепра

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"Будет много 200-х, 300-х": россияне не смогут атаковать ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: фото: Наталия Нагорная

По словам эксперта, частичную готовность к наступательным действиям российские войска могут достичь 8-10 августа.

Военный обозреватель Денис Попович сомневается, что российским войскам удастся успешно атаковать Вооруженные силы Украины на правобережье Херсонщины.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

"Для меня большая загадка, каким образом они собираются атаковать наши войска на правобережье Херсонщины, если у них могли возникнуть проблемы при обороне. Наступательные действия требуют большего количества боеприпасов, горюче-смазочных материалов и эвакуации раненых, потому что будет много 200-х, 300 -х. А как это можно будет осуществлять, когда у тебя за спиной разбиты переправы? Что именно они там хотят делать – покажет время", — отметил он.

Напомним, военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Херсонской области.

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