"Будет много 200-х, 300-х": россияне не смогут атаковать ВСУ на правом берегу Днепра

По словам эксперта, частичную готовность к наступательным действиям российские войска могут достичь 8-10 августа.
Военный обозреватель Денис Попович сомневается, что российским войскам удастся успешно атаковать Вооруженные силы Украины на правобережье Херсонщины.
Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.
"Для меня большая загадка, каким образом они собираются атаковать наши войска на правобережье Херсонщины, если у них могли возникнуть проблемы при обороне. Наступательные действия требуют большего количества боеприпасов, горюче-смазочных материалов и эвакуации раненых, потому что будет много 200-х, 300 -х. А как это можно будет осуществлять, когда у тебя за спиной разбиты переправы? Что именно они там хотят делать – покажет время", — отметил он.
Напомним, военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Херсонской области.
Читайте также:
- Подготовка к "референдуму": оккупанты собирают данные пенсионеров в Херсонской области
- Жданов рассказал о возможной ловушке для кафиров на Херсонщине
- Почему оккупанты заходят на правый берег Днепра в Херсонской области — военный эксперт