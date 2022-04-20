"Будет много шантажа, но на сам удар оставим 1%": Арестович о возможности ядерной атаки по Украине

"Будет много шантажа, но на сам удар оставим 1%": Арестович о возможности ядерной атаки по Украине

Советник главы офиса президента Алексей Арестович выразил мнение, что вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине невелика, а соответствующие заявления он назвал шантажом, которого будет еще много.

Арестович объяснил, что после ядерной атаки российские военные должны были бы зайти в ядерную зону. Однако они бы испытали радиационное облучение, что привело бы к смерти.

Об этом советник главы ОП рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах 20 апреля.

Он также отметил, что ядерное оружие имеет мощь, которая привела бы к радиационному заражению не только Украины, но и Беларуси и европейской части России.

Арестович убежден, что запуск Россией стратегической ядерной ракеты вызовет панику во всем мире. Страны, обладающие ядерным оружием, в том числе США, Китай, Великобритания, Франция, Индия и Пакистан, не будут знать, на кого именно направлена эта ракета.

"Шантажа будет много. Каждый день будем слышать, что вот ядерное оружие, еще немного. Они (россияне – ред.) на сайте МЧС опубликовали памятку, что делать в случае ядерного удара НАТО по России, но убрали через несколько минут. Таких штук будет много", – прогнозирует советник руководителя ОП.

"Они (русские – ред.) хотят сделать вид, что неуправляемые, но мы прекрасно знаем, что они рациональные люди. У них картина мира искривлена, но они понимают, что происходит. Думаю, что будет много шантажа, но на сам удар давайте оставим 1%”, – резюмировал Арестович.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия может применить ядерное оружие. Так что миру нужно серьезно к этому готовиться, например – "подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мнения об этом".

После этого Арестович выразил мнение, что если Россия применит ядерное оружие, НАТО сразу вмешается и призовет Китай присоединиться.

Что такое тактическое ядерное оружие и как оно работает

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