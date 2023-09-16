"Будет невероятно тяжело": дипломат США объяснил сложность вытеснения оккупантов военным путем

Экс-советник госсекретаря США отметил, что Путин может оказаться в неприемлемой военной и экономической ситуации в Крыму.

Украине будет невероятно трудно вытеснить все российские войска из Донбасса, Крыма и других территорий, которые сейчас оккупированы. Именно для этого ракеты ATACMS, и истребители F-16 крайне необходимы.

Об этом экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Но даже с таким вооружением легко не будет, потому что Путину безразлично, сколько российских солдат будет убито в бою. Россия имеет большое население, а также почти неограниченные запасы бомб. Поэтому будет очень трудно просто вытеснить Россию военным путем", — отметил он.

По его словам, большие надежды возлагаются на уничтожение логистики врага. Украина должна продолжить использование высокоточных управляемых боеприпасов, беспилотников и другого оборудования, чтобы уничтожить Крымский мост, расширив свое наступление.

"ВСУ прорвут первую и перейдут ко второй линии обороны России севернее Крыма и северо-западнее Мариуполя", — пояснил Брайза.

Мэтью Брайза также добавил, что Путин может оказаться в неприемлемой военной и экономической ситуации в Крыму.

"Если украинское контрнаступление сможет также отрезать логистический маршрут из России через Донецк, Мариуполь на юг в Крым, то Россия окажется в очень сложной ситуации, не имея возможности осуществлять поставки в Крым. А если добавить еще и украинские ракеты "Нептун", представляющие угрозу Черноморскому флоту РФ, Путин вскоре может оказаться в неприемлемой военной и экономической ситуации в Крыму. И тогда ему придется сесть за стол переговоров", — резюмировал Мэтью Брайза.

Напомним, эксперт рассказал, что освобождение Андреевки открывает ВСУ возможность продвигаться по двум направлениям.

Читайте также: