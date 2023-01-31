Будет новая волна нашествия орды: в ГУР сообщили, какую задачу попытается выполнить Герасимов в марте

Глава Кремля Владимир Путин не изменил стратегию по захвату Украины, поэтому поставил задачу начальнику Генштаба вооруженных сил РФ, генералу Валерию Герасимову оккупировать Донбассу и выйти на админграницы Донецкой области в марте.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Путин и современная Россия не изменили стратегических задач и будут попытки наступательных действий и дальше. Новая волна мобилизации уже продолжается в России. Очевидно, будет новая волна нашествия этой орды. Известно, что после новых кадровых изменений, задача, которую поставил Герасимову Путин — это оккупация Донбасса и выход на админграницы Донецкой области на март месяц. Это значит, что в феврале-марте ожидается обострение на фронте", — отметил Юсов.

Он добавил, что уже значительная часть частично мобилизованных россиян с первой волны уже отправлена на фронт. Других, еще обучаемых, в виде пушечного мяса отправят следом.

"Совершенно реалистично, что будет еще одна волна", — добавил Юсов.

Добавим, что, по мнению аналитиков, глава Кремля назначил Герасимова командующим оккупационной группировкой войск РФ в Украине для решения проблем российской армии.

Ранее военные эксперты отмечали, что Герасимов изменит тактику нанесения массированных ракетных ударов.