"Будет очень тяжело": эксперт оценил, следует ли ввести в ВСУ дивизионную систему

Александр Коваленко отметил, что через несколько месяцев придется столкнуться с более серьезными проблемами. Речь идет о вопросах не только на уровне управления, но и уровне формирования линий обороны, рубежей, возведения фортификационных сооружений и других аспектов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что на сегодняшний день есть более важные вопросы, чем переход украинской армии на дивизионную систему.

Такое мнение Коваленко высказал в эфире "Эспрессо".

По словам аналитика, если поднимать тему изменений в украинской армии на тактическом или ином уровне, следует прежде всего акцентировать внимание на вопросах обороны.

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"Общее изменение структуры и полная переформатизация управления войсками – сложный процесс, который будет очень тяжело осуществить. Скорее всего, это было бы целесообразно делать во время оперативной паузы в зоне боевых действий", – высказался Коваленко.

Он отметил, что через несколько месяцев придется столкнуться с более серьезными проблемами. Речь идет о вопросах не только на уровне управления, но и уровне формирования линий обороны, рубежей, возведения фортификационных сооружений и других аспектов.

"Например, тема формирования классических противопехотных заграждений по линии боя вообще не поднимается, к сожалению. В широком контексте тема батальонов и артиллерии, особенно на уровне рота — взвод также не обсуждается. Большинство говорят о наших дронах, FPV-дронах и войсках, связаных с этой компонентой, но и другие роды войск и компоненты, которые потребуются в 2025 году, игнорируются", — рассказал обозреватель.

Он подчеркнул, что российские войска фактически сейчас переходят на совсем другой формат ведения боевых действий. Так, в 2025 году это будет в основном пехотная компонента с использованием большого количества бойцов для формирования маршевых батальонов.

"Нам нужно будет действовать соответствующим образом, но адаптация на этом уровне тоже не происходит. Мы уже начинаем ощущать влияние маршевых батальонов. Почти 42 тысячи уничтоженных российских оккупантов – это одна из волн чрезмерного человеческого ресурса, который потом захлестнет всю линию боевого столкновения в 2025 году", – объяснил Коваленко.

К слову, накануне заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил о серьезной проблеме ВСУ. По его словам, сейчас не нужно создавать новые бригады, а вместо этого – укомплектовать старые.

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