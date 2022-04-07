Будет охранять взлетную полосу: в Украине арестовали самолет Медведчука

Борт был арестован в соответствии с решением СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что небо над Киевом находится под надежной охраной ВСУ. Также он сообщил, что в Украине был арестован самолет кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом секретарь СНБО сообщил в соцсетях.
Данилов подчеркнул, что самолет был вовремя арестован в соответствии с решением СНБО Украины.
"Имущество предателя медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный борт путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу. Все будет Украина", — подчеркнул Данилов.
Напомним, суд арестовал имущество Медведчука и планирует перечислить деньги по реализации ВСУ.
Читайте также:
- Оккупанты на территории Беларуси пытаются помешать опрокидыванию подразделений ВСУ из Полесского на другие направления
- Россия хочет оккупировать весь Донбасс до 9 мая
- Передавали России информацию о передвижении ВСУ: в Донецкой области разоблачили трех коллаборантов