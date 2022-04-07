Будет охранять взлетную полосу: в Украине арестовали самолет Медведчука

Будет охранять взлетную полосу: в Украине арестовали самолет Медведчука

Борт был арестован в соответствии с решением СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что небо над Киевом находится под надежной охраной ВСУ. Также он сообщил, что в Украине был арестован самолет кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом секретарь СНБО сообщил в соцсетях.

Данилов подчеркнул, что самолет был вовремя арестован в соответствии с решением СНБО Украины.

"Имущество предателя медведчука уже работает в защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный борт путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу. Все будет Украина", — подчеркнул Данилов.

Напомним, суд арестовал имущество Медведчука и планирует перечислить деньги по реализации ВСУ.

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