Будет определенная пауза: эксперт рассказал, продолжат ли ВСУ давление на россиян у берега Днепра

Вооруженные силы Украины не остановятся в своем давлении на российские оккупационные войска и продолжат контрнаступление и после освобождения Херсона.

Такого мнения придерживается военный эксперт Иван Ступак.

"После освобождения Херсона, украинская наступательная операция по освобождению наших территорий будет продолжаться. Единственное, теперь может быть определенная пауза, чтобы подтянуть резервы. Также нужно каждый населенный пункт полностью зачистить, а для этого нужно время. Во все населенные пункты должны зайти и возобновить работу администрации, полиция и социальные службы", – отметил Ступак.

По его мнению, контрнаступление ВСУ будет продолжаться.

"Наши военные будут продолжать давить на россиян у берега Днепра. Однако я не могу спрогнозировать следующее продвижение наших войск. Никто не собирается останавливаться. Никто не ожидает каких-либо переговоров с россиянами. Контрнаступление ВСУ будет продолжаться. Только продвижение наших войск и точка", — сказал эксперт.

По словам военного эксперта Олега Жданова, форсирование водного препятствия – реки Днепр – достаточно сложная военная операция, поэтому пока не рассматривается.

Известно, что убегая из Херсона российские захватчики взорвали ТЭЦ и телебашню, разрушили Антоновский мост.

После деоккупации Херсона дальнейшее наступление ВСУ может начаться с Запорожской области.