"Будет ответственность для оккупантов": Зеленский заручился поддержкой европейских лидеров

В расследовании военных преступлений России украинское государство будет сотрудничать с Европейским союзом и международными организациями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечение российских военных, причастных к военным преступлениям в Украине, будет являться совместной работой украинского государства с Европейским союзом и международными организациями, в частности, с Международным уголовным судом.

Об этом он говорил в своем обращении на ночь 5 апреля.

"Мы уже делаем все для того, чтобы установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все чтобы их наказать", — подчеркнул украинский президент.

По этому поводу он провел разговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен, а также канцлером Австрии Карлом Нехаммером, с которым договаривался о его визите в Украину в ближайшее время.

Расследование военных преступлений русских войск Зеленский обсудил также с президентом Польши Анджеем Дудой. Темой разговора с польским лидером, кроме того, были новые санкции против России, гуманитарное и оборонное сотрудничество с Польшей.

"Все преступления оккупантов фиксируются. Обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление. Мы заинтересованы в максимально полном прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу", — заверил Зеленский.

Украинский президент также отметил, что власть обеспечивает максимальный доступ журналистов в Бучу и в другие освобожденные города Украины.

"Мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше, чтобы мир увидел, что сделала Россия", — подчеркнул он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 40-го дня войны

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности всех захватчиков и убийц, которые замучены и жестоко убили людей в населенных пунктах Киевщины.

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