Будет повтор атаки такого же уровня: Свитан предупредил о массированных ракетных ударах по Украине и назвал даты

Накануне РФ применила "Кинжалы", "Искандеры" и "Калибры", четыре из которых выпустили из подлодки.

В течение нескольких суток Украину ждут повторные атаки такого же уровня, что и в ночь на 8 мая, поэтому в ближайшие 3-4 дня нужно быть очень осторожными, особенно в ночное время.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал об этом "24 каналу".

Целью РФ является уничтожение энергосистемы Украины, ведь в основном ракеты и дроны летели по энергообъектам.

Сама по себе атака была достаточно стандартной, хотя сейчас россияне и используют большое количество модификации ракет, заметил Свитан.

По его словам, армия РФ применила "Кинжалы", "Искандеры" и "Калибры", четыре из которых выпустили из подлодки. Было 45 ракет Х-101 и Х-555, а также несколько управляемых ракет авиационного базирования Х-59, а также был задействован и 21 "Шахед". Таким образом, россияне попытались создать многоуровневую и разнопрофильную атаку.

Особой угрозой Свитан считает ракеты Х-101.

"Из 45 ракет 33 были сбиты. А вот пропущены 12 ракет Х-101 – серьезный показатель. Эти ракеты содержат полутонные боевые части, которые позволяют уменьшить дальность полета ракеты и объем топливных баков. Они наносят серьезный ущерб, но наши ПВО с ней справятся", – сказал он.

По его словам, для россиян сейчас сложно даже определить цель и как к ней подойти. Те цели в Украине, которые по определенным причинам нельзя переместить, прикрывает ПВО.

"Россияне переходят в другой режим – геноцидный и террористический, поскольку мы видим, как наносятся удары и по Одессе, и по Харькову, по жилому сектору и мирным людям. Видим потери среди гражданского населения", – сказал военный эксперт.

В то же время количество российских атак падает из-за того, что целеуказания нет. Однако атака 8 мая – не последняя.

"В течение нескольких дней будет повторение атаки такого же уровня, возможно, ночью с 8 на 9 мая, поэтому ближайшие 3-4 дня надо быть очень осторожными, особенно в ночное время", – предупредил Свитан.

Кроме атак по объектам энергетики, атаки россиян на Львовскую область, в частности, Стрыйщину, продолжаются. Ведь там есть самое большое в Европе газовое хранилище, где храниться, по крайней мере, несколько десятков млрд кубов газа, а использовать его могут как западные, так и украинские компании.

"В течение лета там можно накопить достаточное количество газа, чтобы зимой не было ни тепловых, ни электрических блекаутов. Россияне пытаются до него достать и выбить крылатыми ракетами "Кинжал", поэтому такие объекты должны быть прикрыты системами противобаллистических зенитно-ракетных комплексов уровня SAMP /T или того же Patriot", – сказал Роман Свитан.

Он назвал оптимальный вариант противодействия – польские два Patriot, по его словам, могли перекочевать на нашу территорию и прикрывать мероприятие Украины и расположенные там энергообъекты.

"Они важны как для нас, так и для Польши", – сказал Роман Свитан.

Напомним, россияне в ночь на среду, 8 мая, нанесли массированный удар по городам Украины. Враг запустил "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны. В результате атаки попадание в объекты энергетики и вокзал в Херсоне.

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