Будет продолжительной и сложной: майор запаса ВСУ дал прогноз, когда закончится война в Украине

Украина самостоятельно не сможет победить Россию в войне на истощение. Она будет продолжительной.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZ.UA.

"Это так же, как во время Второй мировой войны. Франция в одиночку не победила бы Германию, хотя они были примерно одинаковы по мощи. Великобритания – так же. Но все вместе, антигитлеровская коалиция дала возможность победить. Возможно, мои слова выбиваются из мейнстрима положительных прогнозов и радостей от того, что скоро мы не победим.Нет , если не будет оружия, не победим.За пять месяцев на юге мы продвинулись на 18 километров.Давайте дальше рассказывать, что все идет по плану.Да, это мощные фортификации, это мощные войска, но мы не смогли идти дальше... Почему? А где авиация? Где еще сто танков? Чем воевать? Камнями бросаться? Одного лишь мужества мало для победы. это вслух", — отметил он.

По его мнению, Украине нужно помогать не только оружием, но и человеческим ресурсом.

"Нужно, чтобы здесь рядом с нами воевали наши союзники, военнослужащие США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и других стран Запада, чтобы остановить Россию и нанести ущерб созданию мощной оси зла Иран-Россия-Северная Корея", - считает Гетман.

Он уверен, что война не закончится в следующем году. Она будет продолжительной.

"Сможем ли мы победить в этой войне? Пока Россия не окрепла, пока речь идет о именно этих войсках РФ, мы способны пусть не освободить все территории, но очень существенно разорвать российскую армию в условиях более существенной помощи даже не людьми, а просто техникой. Надо быть готовыми к тому, что война не закончится в следующем году, она будет продолжительной и очень тяжелой. Надо быть пусть не пессимистами, но хотя бы реалистами", — предположил эксперт.

Напомним, по данным британской разведки, война в Украине может затянуться на 10-15 лет.

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