Генштаб отреагировал на обвинение комбата Ширшина: Будет расследование

Александр Ширшин / © Фото из открытых источников

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Генштаб создал рабочую группу по изучению обстоятельств, которые озвучил комбат 47 бригады Магура Александр Ширшин.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

«Детально будут проанализированы поступающие с разных уровней военного управления приказы и распоряжения на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке», — ответили в ведомстве.

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Там пообещали «принять соответствующие решения» по результатам проверки.

Напомним, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт об освобождении от должности. Он обвинил командование в дебильных задачах и неоправданной потере людей.

Журналист Юрий Бутусов, комментируя сообщение комбата, призвал высшее военное руководство предоставить официальную оценку ситуации.

По словам Бутусова, речь идет о провальных действиях вблизи села Теткино, где подразделения ВСУ пытаются атаковать в лоб под российскими дронами, фиксирующими и поражающими украинскую технику. Журналист отмечает, что поставленные задачи не соответствуют тактической реальности, а организация операций слабая, без учета современных угроз и потребностей войска.

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По мнению Бутусова, публичное заявление Ширшина — не только протест офицера, но и тревожный сигнал для армии и общества.

Подполковник НГУ, бывший начальник штаба бригады «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич также поддержал Александра Ширшина.

«Когда найдут „козла отпущения“ в виде комбрига, командира ОТУ или ОСУВ — я не удивлюсь. Высшее военное командование не привыкло брать на себя ответственность. А реальность такая: почти 99,9% поступающих в батальон задач — это прямые приказы из Генштаба. Какую позицию отбить, какую посадку зачистить — абсолютно популистские, необоснованные, без поддержки — идиотские штурмовые операции или задачи, бессмысленно подвергающие личный состав опасности», — написал он.