"Будет сценарий, похожий на Херсонщину": военный эксперт об ударах Сил обороны по мостам через реку Сейм на Курщине

Нанесение ударов по мостам через реку Сейм сейчас может перекрыть новую зону, если действительно будет подтверждено Силами обороны уничтожение очередного третьего и в этом районе последнего моста через Сейм, это район села Карыж в Курской области.

Об этом рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

"И хочу напомнить, что перед этим был уничтожен мост в районе Глушкового, в районе Званного, и вот третий мост, полностью блокирующий район базирования противника, ограниченный с четырех сторон и, по сути, можно говорить о некоем оперативном окружении. Потому что контроль переправ через реку Сейм в этом районе замыкает последнюю возможность для противника нормально обеспечивать логистику тех войск, которые ведут оборону этого района”, – говорит военный эксперт.

Валерий Рябых отметил, что в случае уничтожения третьего моста через Сейм, россиянам придется повторить свои действия в Херсонской области, когда им пришлось бежать за Днепр.

"Этот район ограничен с двух сторон рекой Сейм, с третьей стороны – государственной границей, где содержатся наши пограничники и, с четвертой стороны – это именно с востока с успехами наших войск в районе Снагости и Комаровки закрывает этот район. И здесь возникает ситуация, когда противник вынужден будет принимать для себя нелегкое решение и постепенно делать то же, что он делал в Херсонской области, когда был вынужден отойти за Днепр. И здесь такая же ситуация для противника складывается. контролируют дистанционно", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ расширили плацдарм на Курщине, приблизившись на 5 км к реке Сейм.

Напомним, россияне строят понтонные переправы на Курщине.

Мы должны были сделать это раньше! - Зеленский о наступлении ВСУ на Курскую область

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