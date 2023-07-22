"Будет служить в пользу ВСУ": пограничники "затрофеили" FPV-беспилотник (фото)

Пограничники отбили очередную вражескую атаку дронов.
Украинские пограничники отбили вражескую атаку FPV-дронов и "затрофеили" один беспилотник.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Один дрон пограничники обездвижили антидроновым ружьем и ликвидировали огнем из стрелкового оружия, еще один – приземлили.
"С него сняли взрывчатку и теперь он будет служить нашим воинам", — говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Вооруженных Сил Украины.
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