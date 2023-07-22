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"Будет служить в пользу ВСУ": пограничники "затрофеили" FPV-беспилотник (фото)

"Будет служить в пользу ВСУ": пограничники "затрофеили" FPV-беспилотник (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1652
Время на прочтение
1 мин
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"Будет служить в пользу ВСУ": пограничники "затрофеили" FPV-беспилотник (фото)

Пограничники "затрофеили" FPV-беспилотник. Фото: скриншот.

Пограничники отбили очередную вражескую атаку дронов.

Украинские пограничники отбили вражескую атаку FPV-дронов и "затрофеили" один беспилотник.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Один дрон пограничники обездвижили антидроновым ружьем и ликвидировали огнем из стрелкового оружия, еще один – приземлили.

"С него сняли взрывчатку и теперь он будет служить нашим воинам", — говорится в сообщении.

Пограничники
Пограничники "затрофеили" FPV-беспилотник. Фото: скриншот.

Напомним, в Минобороны заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Вооруженных Сил Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1652
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