В ближайшее время на фронте произойдет мощное столкновение ВСУ и армии РФ.

Об этом сказал в интервью "Гордону" экспредседатель военной разведки Украины, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский.

"Все данные дают основания ждать определенного напряжения противостояния, столкновения. Но это будет уже столкновение не годовой давности, когда одна сторона не готова, а это будет столкновение двух мощных сил. Одна – за которой стоит техническое преимущество, и вторая – за которой стоит нашествие массовая человеческая. Я верю в прогресс", – сказал бывший замглавы СБУ.

По мнению Скипальского, именно техническое преимущество украинской армии дает повод для надежды на победу Украины в войне против России.

"Я верю в то, что и наша власть, наш президент сделает все, чтобы ослабить здесь, скажем так, враждебную или негативную деятельность. Потому что съедающий внутренний фронт – он тоже опасен. Ведь он может нам нанести такого коварного удара, что мы окажемся в очень сложной ситуации. Воевать с Россией и думать о том, как изменить государственное управление. Эту олигархически-компрадорскую систему нужно ликвидировать. И это не так просто", — отметил Скипальский.

Ранее правозащитник Марк Фейгин отмечал, что глава Кремля Путин собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной, однако вероятное наступление кафиров не будет успешным.

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