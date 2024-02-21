"Будет сюрпризом для России": министр обороны Литвы заинтриговал запланированной помощью Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в ближайшее время Украине могут быть предоставлены новые виды поддержки, но какие именно, он пока не уточнил.

Об этом пишет издание LRT.

"Думаю, что в ближайшее время мы увидим, мне приходилось говорить с другими министрами, самые разнообразные инициативы по увеличению поддержки Украины, и это может быть не обязательно оружие", — сказал Анушаускас.

По его словам, страны сошлись во мнении, что поддержку Украины следует увеличить и, возможно, даже изменить по форме.

"Мы поддерживаем Украину военными, финансовыми средствами, оказываем учебную поддержку, но я думаю, что, возможно, будут и другие формы, но я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности", — сказал министр.

"Пусть это будет сюрпризом для России", – добавил Арвидас Анушаускас.

Эстонская разведка подсчитала, что если бы европейские страны выделили 0,25% своего ВВП в военный бюджет Украины, это позволило бы ей вести войну в этом и в следующем году, и стало бы очень четким сигналом для Кремля, что Европа не оставит Украину.

"Это, конечно, удвоило бы военную поддержку и, по сути. компенсировало бы отсутствие США в этой поддержке в эти месяцы", — сказал Анушаускас.

Напомним, Игнат сделал ошеломляющее заявление о F-16.

Читайте также ведущие новости дня: