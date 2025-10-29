Разрушения в Купянске / © Getty Images

Военный обозреватель Богдан Мирошников прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о якобы «окружении» его армией Купянска и Покровска, предостерегая, что эти города могут повторить судьбу захваченного врагом Бахмута.

Об этом Мирошников написал в своем телеграм-канале.

Прежде всего, обозреватель опроверг слова российского диктатора об окружении украинских войск в Покровске и Купянске. В то же время Мирошников отметил, что можно начинать отсчет раз, когда оккупанты «освободили» или «окружили» эти города.

«В Бахмуте я сбился после 20-го раза. В Покровске и Купянске может быть то же самое, если прямо сейчас будут совершены определенные действия. Если же нет — то на самом деле города обречены, а борьба за них будет напоминать Соледар или Курахово», — предостерег обозреватель.

Напомним, ранее 29 октября Путин солгал о том, что украинские войска якобы окружены и заблокированы в Купянске и Покровске. В то же время диктатор заявил о готовности на время прекратить боевые действия в зоне «окружения» для допуска туда журналистов.

В ВСУ опровергли слова Путина. Там сообщили, что в Купянске и в окрестностях продолжаются тяжелые бои, где россияне пытаются закрепиться в северной части, но украинские защитники не находятся в окружении. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также опроверг заявление об окружении в Купянске и Покровске.