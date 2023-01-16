"Будет Третья мировая": Моравецкий сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Премьер-министр Польши призвал и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Поражение Украины в войне, развязанной Россией, может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому Украина должна получить все необходимое оружие от партнеров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что нет причин блокировать поддержку Украины и откладывать дела на неопределенный срок.

"Я призываю правительство Германии действовать решительно, поставляя все виды оружия в Украину", — сказал он.

Военная помощь Украине от партнеров

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января анонсировал передачу Украине 14 танков Leopard.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает получить от западных партнеров столько танков Leopard, чтобы их хватило на формирование танковой бригады.

Старший научный сотрудник Европейского совета внешних отношений Густав Грессель считает, что Олаф Шольц не соглашается предоставить Украине танки из-за страха, что Россия все же решится применить ядерное оружие в войне против Украины.

Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что позиция канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине танков Leopard зависит от президента США Джо Байдена.

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