"Будет тяжелая осень": Кулеба прогнозирует усиление "голосов" в мире о переговорах с РФ

Предстоящий политический сезон в мире может оказаться непростым для Украины в дипломатическом смысле, поскольку в разных государствах будут звучать призывы о необходимости переговоров с РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Instagram в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень", – сказал Кулеба.

На уточняющий вопрос о том, что означает тяжелая осень в дипломатическом смысле, Кулеба ответил, что будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужно переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", – сказал Кулеба.

Напомним, Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о войне в Украине, но посетовал, что ни Киев, ни США с НАТО не желают говорить с Москвой.

Отметим, очень похожее заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков. Он сказал о якобы открытости РФ к "урегулированию по Украине" и посетовал, что "Киев исключает возможность диалога".

Владимир Зеленский сообщил, что государство будет готово к переговорам с РФ о мирном урегулировании войны только после выхода ВСУ на границы 1991 года.